عمرو دياب يسجل مشاهدات جديد بأغنية بطمن عليك

ياسر رشاد - القاهرة - تخطى الهضبة عمرو دياب، بأغنيته الجديدة "بطمن عليك"، حاجز المليون و 300 ألف مشاهدة، وذلك خلال اليوم السادس من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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خرج عمرو دياب عن توقعات جمهوره، والحالة السائدة لاحتفالات عيد الحب، ليهدي جمهوره مزيج من الحب والعتاب والفراق والألم.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم

وتقول كلماتها:

"أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد أنت كويس بجد

مش ناقصك أي حاجة مش ناقصك أي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب أنا بسلم مادام عز السلام بالإيد

مش بحكي عن الرجوع

مش ده الكلام ولا ده الموضوع

أنا بس بطمنك مهما يحصل ما بينا

في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين

طيب نروح من بعض فين

مش أنا اللي هفكرك

أنا عايزك تبقى عارف أنا لسه بقدرك".

أغنية مضحوك علينا عمرو دياب

كما طرح عمرو دياب أحدث أغانيه "مضحوك علينا"، التي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

كلمات محمد بوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، تقول كلماتها:

"جالنا ناس بيفرحونا وأما نزعل بيشوفونا مالنا مش بيسمعونا كلام يزود همنا قلبهم بيحس بينا

وقتهم ده كله لينا حتى في غيرتهم علينا غيرة تفتح نفسنا ده أحنا كان مضحوك علينا

طول حياتنا يا جدع كان بيتنكد علينا وفهمونا ده الدلع يجوا ويشوفوا الهنا ولا مايجوش بالسلامة

حد بعد ما يلقى راحته يفتكر تاني الوجع ناس بتطفي ناس وغيرها تديلك آخرها".