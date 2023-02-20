فن ومشاهير

حفل غنائي لذوي الهمم يثيروا فيها مشاعر رواد متحف الطفل.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - احيا ذوي الهمم من أصحاب متلازمة داون، حفل غنائي بـ متحف الطفل، الاحتفالية شملت مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والغنائية والعزف الموسيقي لأطفال وشباب متلازمة داون.

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قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، التابع لها المتحف الإحتفالية بمثابة

رسالة تشجيع للأشخاص المصابين بمتلازمة داون على الدراسة والعمل وتوعية أسرههم بضرورة الإهتمام بدمجهم فى المجتمع.


وتابع : "الحفل أقيم بالتعاون بين متحف الطفل ومعهد قيثارة للموسيقى، وحرص على الحضور الفنان الكبير هاني شنوده".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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