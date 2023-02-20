حفل غنائي لذوي الهمم يثيروا فيها مشاعر رواد متحف الطفل.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - احيا ذوي الهمم من أصحاب متلازمة داون، حفل غنائي بـ متحف الطفل، الاحتفالية شملت مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والغنائية والعزف الموسيقي لأطفال وشباب متلازمة داون.

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قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، التابع لها المتحف الإحتفالية بمثابة

رسالة تشجيع للأشخاص المصابين بمتلازمة داون على الدراسة والعمل وتوعية أسرههم بضرورة الإهتمام بدمجهم فى المجتمع.



وتابع : "الحفل أقيم بالتعاون بين متحف الطفل ومعهد قيثارة للموسيقى، وحرص على الحضور الفنان الكبير هاني شنوده".