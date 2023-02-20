مفاجأة فنية ليحيى خليل في أوبرا القاهرة والإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الموسيقار يحيى خليل، المطربة الفلسطينية "بانه"، وذلك خلال حفليه المقامان في الثامنة مساء الأربعاء 22 من فبراير على المسرح الصغير، ومساء الجمعة 24 من فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

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أعد يحيى برنامجا فنيا يضم مجموعة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الجاز العالمية، كما تشارك أن تغني خلالهما بنخبة من الأعمال المميزة.

من هي المطربة بانه؟

جدير بالذكر أن "بانه" بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وقدمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة، كما شاركت في نهاية عام 2022 بمهرجان لندن الدولي للجاز.

وقدمت أولى حفلاتها الغنائية في العاصمة البريطانية، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير، وذلك بعد جولة حفلات عالمية شملت عدة دول منها البحرين والإمارات اضافة الى مهرجان جرش الدولي في الأردن.

معلومات عن يحيى خليل

المعروف أن يحيى خليل يعد

رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الامر الذي جعله ضيف دائم على اهم المهرجانات العالمية في اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد اول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب اسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.