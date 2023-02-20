علي الهلباوي يحيي حفل إنشاد ديني غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنشد والمبتهل، علي الهلباوي، لاحياء حفل إنشاد ديني بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي"، خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغاني الذى يحبها جمهوره منها : "مليون قصيدة، ليلى طال، رسالة، يا رب، قل للمليحة، ابعتلى جواب، ومرسال لحبيبي، وغيرهم.

معلومات عن علي الهلباوي

على الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.

قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.