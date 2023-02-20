نقابة الموسيقيين تُعلق على أزمة شيرين وشركة روتانا

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا، جدلًا واسعًا بعد اتهام الشركة لها بعدم التزامها ببنود تعاقدها معهم، كما طالبتها برد مبلغ 10 ملايين جنيه، ليحدث خلاف وأزمة كبيرة بين الثنائي.

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وأكد علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية، أن النقابة ليست لها علاقة بهذا الأمر، لافتًا إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب لم تلجأ إلينا.

تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

وكانت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بدأت عندما وجهت الأولى إنذارًا لشركة روتانا، خلال الفترة الماضية، تتهمها فيه بـ استغلال صوتها

بالطرق المسموعة في ألبومين.

وأضافت: "أنه يحق لها إنهاء العقد دون أي مسئولية عليها، وذلك لأن العقد تضمن في بنده الثامن شرطًا أن مدة تعليق التنفيذ لا تزيد على 6 أشهر، كما أنه في حالة إذ لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة، يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد دون مسئولية عليه من قِبل الطرف الآخر.

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