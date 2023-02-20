تفاصيل حفل رامي جمال وتامر عاشور الجمعة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كل من المطربان تامر عاشور ورامي جمال، لإحياء حفل غنائي بمدينة 6 أكتوبر، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مارس.

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ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتهم القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال رامي جمال

وكان طرح مؤخرًا، أحدث أغانيه بعنوان "عاملة إيه"، كلمات أحمد العزب، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وتقول كلمات الأغنية :-

عامله ايه!

عامله ايه.. وصحيتي امتي.. و رحتي فين!

طمنيني لو وصلتي.. لو هيبقي بكلمتين

فاضيه نتمشى شويه

واسندي روحك عليا

سيبي ايدك بين ايديا

اطمني لو رحنا فين.



وانا معاكي ايه لازمتها

اشوف في الدنيا ناس تانيين

يا اجمل حاجه حسيتها

يا أعظم فرحه بعد سنين

ومهما اتقال كلام يوصف

لا هيكفيكي ولا ينصف

ومهما العمر طال بيننا

يا روحي احلي م الحلوين

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعماله، أغنية "بحبك وخايف"، التي طرحها الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت.