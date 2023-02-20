تفاصيل وموعد حفلات راغب علامة في أمريكا الشهر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب راغب علامة، لاحياءحفلات غنائية في عدة ولايات بأمريكا، وذلك خلال شهر مارس المقبل.

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ويقدم يوم 4 مارس حفل في شيكاغو، وايَا يوم 11 من نفس الشهر حفل في مدينة سان دييجو في كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يقدم "راغب"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال راغب علامة

ويشار إلى أنه طرح مؤخرًا فيديو كليب جديد عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6"، كلمات نادرعبد الله، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية : -

أنا مِية فُل وأليسطة

ومن الحبايب عندي لِيستة

يِنقص من اللِيستة واحد

يجي فوراً غيره دَستة

أنا مِية فُل وتمام

شبعان هنا وحب وحنان

ويجوز في ناس علشان تقابلني

تحتاج ألف واسطة

شبعان هنا وحب وحنان

ويجوز في ناس علشان تقابلني

تحتاج ألف واسطة

والله دي مش شطارة

بس ماليش في الخسارة

كل اللي بأصله قل عليّا

أنا بنزل ستارة

واللي مالوش عندي لازمة

بطفيه زي السجارة

واللي يسبّبلي أزمة

أنا بديله إستمارة ستة

مش وخداني الجلالة

بس شايف نفسي حالة

أنا أكمّل أي حاجة

بس أنا ما أبقاش كمالة

وبراعي إللي يراعيني

وبالمحبّة أديله عيني

بس كمان في الملاوعة

أنا ما عنديش يما إرحميني