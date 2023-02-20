شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة أنسي أبو سيف فى مهرجان الإسكندرية السينمائى للفيلم القصير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مهندس الديكور أنسي أبو سيف الجمهور اليوم فى ندوة خاصة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذى يقام فى الفترة من 16 حتى 22 فبراير، وتعقد ندوة لأبو سيف فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فى الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام.

ويتحدث أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا، بعدما تمكن من تقديم أعمال يشهد لها على مدار مشواره الفني، أبرزها الحرافيش، الكيت كات، أيام السادات، حليم، الكنز وغيرهم.

ونظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي عددا من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، حضرهما أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة .