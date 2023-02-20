شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة أنسي أبو سيف فى مهرجان الإسكندرية السينمائى للفيلم القصير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ويتحدث أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا، بعدما تمكن من تقديم أعمال يشهد لها على مدار مشواره الفني، أبرزها الحرافيش، الكيت كات، أيام السادات، حليم، الكنز وغيرهم.
ونظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي عددا من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، حضرهما أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.
تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة .