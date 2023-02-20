روجينا تفاجئ متابعيها بلوك غريب… شاهدوا كيف تحولت لنُسخة من نوال الزغبي!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 11:48 صباحاً - شاركت الفنانة روجينا جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمجموعة من الصور من اخر جلسة تصوير لها.

إطلالة روجينا

وظهرت روجينا بإطلالة جذابة فارتدت فستان من اللون الأخضر طويل بدون أكمام، وفضلت أن تنسق معه جاونتي من نفس اللون واختارت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية، وشبهها البعض بالفنانة نوال الزغبي بعد تطبيقها للمكياج بطريقة مختلفة.

الجدير بالذكر أن تلك الإطلالة لروجينا هي التي اعتمدتها خلال حضورها مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، مع زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حيث كانا أبرز الحضور بحفل الافتتاح الذي انعقد في مساء اليوم الموافق 17 فبراير الجاري .

إطلالة روجينا

روجينا أبرز حضور مهرجان الفجيرة الدولي

وشاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورًا لها بنفس تلك الإطلالة كانت تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي”.

ويستمر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما خلال الفترة من 17 حتى 24 فبراير الجاري بحضور 500 ضيف وفنان وأبرز الشخصيات الرائدة في مجال الفنون الأدائية والمسرح من مختلف دول العالم، وبعروض مسرحية من 30 دولة، يقدمها أهم فناني مسرح الممثل الواحد.

كما يتضمن خلال الفترة من 20 – 24 فبراير الجاري استضافة إمارة الفجيرة لأول مرة عربيًا لفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وقمّة المسرح، لبحث ومناقشة أهم قضايا المسرح المعاصر وتحديات قطاع الفنون الأدائية في العالم.

أحدث لقاءات روجينا

وعلي صعيد آخر، صرحت الفنانة روجينا، بأن الإنسان الذي يملك حلم لا يخذله الله، مضيفة أنه من الممكن رؤيتها على أفيش فيلم أجنبي من بطولتها، قائلة : «طول ما البني آدم عايش وعنده حلم لا يمكن ربنا يخذله .. الحياة كلها حلم وكل واحد على قد حلمه».

ووجهت الإعلامية سمر يسري مقدمة البرنامج سؤالا خلال حوارها مع روجينا ببرنامج “ليلة حمرا”، المذاع عبر قناة”النهار”: ما الذي ينقصك لتكوني نجمة صف أول أو نقول فنانة شاملة .. بتعرفي ترقصي؟ ردت روجينا:«بعرف أرقص وعملت قبل كده مسرح استعراضي، ومسلسل قدمت فيه دور راقصة فنون شعبية، بس يمكن المسلسل لم يشاهد جيدًا».

وأكدت الفنانة روحينا أن التحرش أكثر القضايا التي تشغلها بخصوص المرأة، معقبة : «نفسي أفتح عيني وأغمضها مالقيش ولا قضية تحرش في مصر».

أنا أعظم واحدة من وجهة نظري

وكشفت روجينا عن ترتبيها ضمن صورة تضم هيفاء وهبي وسمية الخشاب وغادة عبد الرازق و هند صبري ومنى زكي، معقبة إنها الأخيرة طبقًا لمقاييس السوق، لكن من وجهة نظرها قالت : “أنا أعظم واحدة”.

آخر أعمال روجينا

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل انحراف الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك البطولة مع الفنانة روجينا عدد من النجوم ومنهم أحمد صفوت وسميحة أيوب و لوسي أحمد فؤاد سليم و محمد لطفي ومحمد الكيلاني ورانيا محمود ياسين وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف مصطفي شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث المسلسل حول أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ يصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة

الخليج 365

الخليج 365