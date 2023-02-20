هجوم واسع على تميم البرغوثي بعد موقفه من العدوان الاسرائيلي على سوريا

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 11:48 صباحاً - تعرض الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي لحملة هجوم واسعة بعد تغريدة تحدث فيها عن العدوان الاسرائيلي على سوريا.

وقال البرغوثي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في أي عدوان إسرائيلي على أي بلد عربي، أي عربي يقف مع إسرائيل أو على الحياد، ببساطة، خائن…”.

وقد اثارت هذه التغريدة غضب واسع خاصة بين السوريين حيث كتب الاعلامي موسى العمر: “واللي بيقتل شعبو خائن … وانت وقفت مع الخوّان”.

بينما كتب الاعلامي أحمد الفاخوري متسائلا “اين يمكن التقديم على شهادات الوطنية وحسن السلوك الموقعة من حضرتك سيد تميم ؟”.

كذلك كتب الاعلامي محمد الضبياني: “مع رفضنا لإسرائيل، وعدوانها واحتلالها، إلا أن أي عربي يؤيد إيران في عدوانها وإرهابها ومليشياتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، هو خائن ومنعدم الرجولة والنخوة، فقير الإنسانية والعروبة والضمير.!”.