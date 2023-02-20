شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أحمد سالم فى ذكراه.. من "هنا القاهرة" لتأسيس استوديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى ميلاد أحمد سالم أول مذيع في الإذاعة المصرية، والذي اشتهر بالجملة التاريخية "هنا القاهرة"، حيث قالها للمرة الأولى في الإذاعة، كما لم يقف أحمد سالم عند كونه إعلاميًا، وإنما لعب بطولة العديد من الأفلام المصرية واكتشف العديد من النجوم والنجمات منهم كاميليا، كما ارتبط بقصص حب عديدة مع نجمات الزمن الجميل، وتزوج الفنانة أسمهان.

ولد أحمد سالم في الـ 20 من فبراير عام 1910، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لأسرة من أعيانها، وقد سافر إلي إنجلترا لدراسة الهندسة، وتخصص في دراسة هندسة الطيران.

حينما عاد من لندن عام 1932، قرر الإتجاه للتجارة وذلك من خلال إدارة القطن في القطر المصرى الخاص بـ أحمد عبود باشا، ليقترب من ذوي النفوذ في الدولة وباشوات العصر، ومنهم طلعت حرب.

في الخميس 31مايو عام 1934كان المصريون علي موعد مع صوت أحمد سالم عبر الإذاعة بجملة "هنا القاهرة"، ثم أعقبها تلاوة مباركة للشيخ محمد رفعت من سورة الفتح.

علي يديه تم افتتاح ستوديو مصر عام 1935، الذي أسسه على غرار ستديوهات الفن الكبرى في العالم، وأول فيلم قدمه هو "وداد" من بطولة أم كلثوم.

بعد ذلك دخل عالم التمثيل وشارك في بطولة العديد من الأفلام أبرزها "دموع الفرح" الذي يعد آخر أعماله مع زوجته الفنانة مديحة يسري.

توفي عقب رصاصة طائشة أثناء مشادة مع ضابط شرطة، ورغم أنه لم يمت منها إلا أنها وبسبب الآلام الناتجة منها طوال خمس سنوات قرر عمل عملية جراحية توفي بسببها.