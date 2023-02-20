بعد فوزها بالبافتا.. كيت بلانشيت: دوري في فيلم Tár كان خطير جدًا

القاهرة - سامية سيد - اعترفت النجمة العالمية كيت بلانشيت بأن دورها في فيلم Tár كان من الممكن أن يكون "إنهاء لمسيرتها الفنية" وهو الدور الذي حصلت من خلاله علي جائزة BAFTA أفضل ممثلة في حفل أمس الأحد في لندن، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل تلعب الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا دور المايسترو الشهير ليديا تار في الفيلم عن الاعتداء الجنسي ، ووصفت الدور بأنه "خطير للغاية".

كما شكرت زوجها المؤلف المسرحي أندرو أبتون وأطفالهم داشيل ، 21 عامًا ، رومان ، 18 عامًا ، إجناتيوس ، 15 عامًا ، وإديث البالغة من العمر سبع سنوات على دعمهم بعد أن قضت الكثير من الوقت بعيدًا عن المنزل في تصوير المشروع في ألمانيا.

وزعت إدارة جائزة البافتا جوائزها، وفاز All Quiet on the Western Front بجائزة أفضل فيلم، بينما نال جائزة أفضل فيلم بريطاني The Banshees of Inisherin.

وحصل على جائزة أفضل مخرج إدوارد بيرغر عن فيلم All Quiet on the Western Front، بينما نالت كيت بلانشيت عن فيلمها Tár جائزة أفضل ممثلة ونال جائزة افضل ممثل اوستن بتلر عن دوره بفيلم Elvis ، فيما حصل على أفضل وثائقي فيلم Navalny .

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور برندان غليسون و كولين فاريل و فلورنس بيو و ناعومي آكي و إيلي غولدنغ و روزي هنتنغتون وايتلي و أنجيلا باسيت.

وكان قد حضر كل من: برندان فريزر و أنيا تايلور والتي ظهرت بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمي دورنان و كاري موليجان وكيت بلانشيت و ليلي جيمس وريج جان بايدج وذلك بعدما حضر جودي تيرنر سميث سالي بريتون وإدوارد بيرغر وكاثرين باسباي ولاشانا لينش وزهرة أحمدي وروزي ماكوين وجيسيكا هنويك و إيدي ريدماين وهايلي أتويل ومادلين آرثر وأليوت نايت ومونرو بيرغدورف و جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.