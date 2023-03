شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير ويليام وكيت ميدلتون في حفل توزيع جوائز البافتا بعد غياب عامين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب لمدة عامين، وبحضور مميز شارك الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، في الحدث الأهم للسينما البريطانية، حفل توزيع جوائز البافتا 2023، والذي أقيم أمس الأحد 19 فبراير، في قاعة Royal Festival Hall.، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل لفتت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء برفقة الأمير ويليام، وتألقت باللون الأبيض، حيث ارتدت فستاناً بكتف واحد من ألكسندر ماكوين، مع قفازات الأوبرا السوداء، وزوج من أقراط Zara الذهبية بقيمة 18 جنيهاً إسترلينياً.

كما شهدت السجادة الحمراء حضور العديد من النجوم، ومنهم "برندان فريزر، أنيا تايلور والتي ظهرت بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمي دورنان، وكاري موليجان، وحضر أيضاً كل من "كيت بلانشيت، ليلي جيمس، ريج جان بايدج، جودي تيرنر سميث سالي بريتون، إدوارد بيرغر، كاثرين باسباي، لاشانا لينش، زهرة أحمدي، روزي ماكوين، جيسيكا هنويك، إيدي ريدماين، هايلي أتويل، مادلين آرثر، أليوت نايت، مونرو بيرغدورف، جيمي لي كرتيس، جستن هورويتز، داريل ماكورماك، فرانكي سانفورد، شارلوت سي كارول، جستن هورويتز، أريانا ديبوز وغيرهم من النجوم.

وفاز فيلم All Quiet On The Western Front بجائزة البافتا لأفضل سيناريو مقتبس، ونال أيضا جائزة أفضل فيلم أجنبي وأفضل موسيقي تصويرية، فيما فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة كيري كوندون عن دورها فى The Banshees Of Inisherin، بينما نال باري كيوغان جائزة أفضل ممثل مساعد عن نفس الفيلم ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل سيناريو أصلي.

ونال فيلم Elvis جائزة أفضل كاستنج وحصد Everything Everywhere All At Once جائزة أفضل مونتاج بينما حصد جائزة التصوير فيلم Aftersun ، بينما حصد Guillermo Del Toro’s Pinocchio جائزة أفضل فيلم أنيميشن، بينما حصد Avatar: The Way Of Water جائزة المؤثرات الخاصة.