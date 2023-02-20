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الأمير ويليام وكيت ميدلتون في حفل توزيع جوائز البافتا بعد غياب عامين.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - بعد غياب لمدة عامين، وبحضور مميز شارك الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، في الحدث الأهم للسينما البريطانية، حفل توزيع جوائز البافتا 2023، والذي أقيم أمس الأحد 19 فبراير، في قاعة Royal Festival Hall.، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل لفتت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء برفقة الأمير ويليام، وتألقت باللون الأبيض، حيث ارتدت فستاناً بكتف واحد من ألكسندر ماكوين، مع قفازات الأوبرا السوداء، وزوج من أقراط Zara الذهبية بقيمة 18 جنيهاً إسترلينياً.

Kate Middleton looked every inch the Hollywood star as she joined her husband Prince William at the star-studded event at Royal Festival Hall in London tonight

The Princess of Wales sent royal fans wild this evening as she appeared to give her husband Prince William a gentle tap on the behind while walking the Bafta red carpet tonight

The royal mother-of-three spoke with Volker Bertelmann after the EE BAFTA Film Awards 2023 at The Royal Festival Hall

After the award ceremony, Kate chatted with some of the winners and nominees, including Sheila Atim

كما شهدت السجادة الحمراء حضور العديد من النجوم، ومنهم "برندان فريزر، أنيا تايلور والتي ظهرت بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمي دورنان، وكاري موليجان، وحضر أيضاً كل من "كيت بلانشيت، ليلي جيمس، ريج جان بايدج، جودي تيرنر سميث سالي بريتون، إدوارد بيرغر، كاثرين باسباي، لاشانا لينش، زهرة أحمدي، روزي ماكوين، جيسيكا هنويك، إيدي ريدماين، هايلي أتويل، مادلين آرثر، أليوت نايت، مونرو بيرغدورف، جيمي لي كرتيس، جستن هورويتز، داريل ماكورماك، فرانكي سانفورد، شارلوت سي كارول، جستن هورويتز، أريانا ديبوز وغيرهم من النجوم.

 

وفاز فيلم All Quiet On The Western Front بجائزة البافتا لأفضل سيناريو مقتبس، ونال أيضا جائزة أفضل فيلم أجنبي وأفضل موسيقي تصويرية، فيما فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة كيري كوندون عن دورها فى The Banshees Of Inisherin، بينما نال باري كيوغان جائزة أفضل ممثل مساعد عن نفس الفيلم ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل سيناريو أصلي.

 

ونال فيلم Elvis جائزة أفضل كاستنج وحصد Everything Everywhere All At Once جائزة أفضل مونتاج بينما حصد جائزة التصوير فيلم Aftersun ، بينما حصد Guillermo Del Toro’s Pinocchio جائزة أفضل فيلم أنيميشن، بينما حصد Avatar: The Way Of Water جائزة المؤثرات الخاصة.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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