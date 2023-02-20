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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في فيديو كوميدي بكواليس "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو كوميدي لها، من خلال حساب إنستجرام الخاص بها، وظهرت ياسمين عبد العزيز من داخل السيارة، برفقه الفنانة إيمان السيد، ويبدو أنهما في كواليس تصوير مسلسل ياسمين الجديد "ضرب نار"، وقالت في الفيديو "قال حاجة ضدنا مش عارفة اعمل فيديو " لترد ايمان السيد " دا فلتر احنا مش محتاجين احنا قمرات من غير فلتر" .
ياسمين عبد العزيز وايمان السيد
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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، "عندنا تحدى ومعايا ياسمين نقدم حاجة للجمهور أقوى فى رمضان وعلى نفس المستوى.. وهى عمله دور مختلف تماما عن دورها في مسلسل رمضان الماضى.. وعاملين مفاجأة للجمهور بالمسلسل يارب تعجبهم.. وشركة سنيرجى هتقدم عمل حلو للجمهور رمضان المقبل".