ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في فيديو كوميدي بكواليس "ضرب نار"

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو كوميدي لها، من خلال حساب إنستجرام الخاص بها، وظهرت ياسمين عبد العزيز من داخل السيارة، برفقه الفنانة إيمان السيد، ويبدو أنهما في كواليس تصوير مسلسل ياسمين الجديد "ضرب نار"، وقالت في الفيديو "قال حاجة ضدنا مش عارفة اعمل فيديو " لترد ايمان السيد " دا فلتر احنا مش محتاجين احنا قمرات من غير فلتر" .



ياسمين عبد العزيز وايمان السيد

قال الفنان أحمد العوضى، إن شخصية جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار الذى سيعرض فى رمضان المقبل، رجل صعيدى وقصة حب مختلفة مع ياسمين عبد العزيز فى سيف الخديوى، مضيفا: " شخصية رجل مكافح وعنده ورشة كاوتش خلاف سيف الخديوى كان راجل بلطجى".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، "عندنا تحدى ومعايا ياسمين نقدم حاجة للجمهور أقوى فى رمضان وعلى نفس المستوى.. وهى عمله دور مختلف تماما عن دورها في مسلسل رمضان الماضى.. وعاملين مفاجأة للجمهور بالمسلسل يارب تعجبهم.. وشركة سنيرجى هتقدم عمل حلو للجمهور رمضان المقبل".