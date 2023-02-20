شكرا لقرائتكم خبر عن 27 عامًا على عرض فيلم "استاكوزا".. وسبب رفض أحمد زكى تقديمه لأربع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 27 عامًا على عرض فيلم "استاكوزا" والذى طرح فى 20 فبراير 1996، والفيلم ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات وخصوصًا مشاهد الكوميديا بين أحمد زكى ورغدة والفيلم من بطولة أحمد زكى ورغدة ودينا وممدوح وافى وحسين الإمام وأمينة رزق وإخراج إيناس الدغيدى.

وتدور أحداث الفيلم حول (عصمت) الفتاة ذات الشخصية القوية والمتحررة صاحبة صالة ألعاب، و(عباس) مهندس الديكور الشرقى، وهى ترفض طريقته فى التعامل مع النساء وعدم تحضره، وتحاول أن تصارعه وتغير طريقة تفكيره، وتراهن على ذلك حتى منعته من الزواج يوم زفافه، ويراهن أن يأخذ بثأره منها، وقرر أن يحاكمها بسبب ما سببته له من عاهة مستديمة، ولتلافى ذلك طلب أن يتزوجها لمدة ثلاث شهور، وفى هذه الفترة حاولت أن تعلمه ويعلمها ما أراد كل منهما، وينتقم كل منهما من الآخر، إلا أن العلاقة تتطور بينهما مع تطور الأحداث إلى أن يتزوجا.

وفى لقاء تلفزيونى، قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن النجم أحمد زكي ظل يرفض فيلم إستاكوزا لمدة 4 سنوات وتابعت:" أن أحمد كان يطالبها بتغيير السيناريو فيما يخص مشهد الإصابة لن هذا سبب رفضه للفيلم"، موضحه " كان بيقوللي أنا أحمد زكي اللي كل الستات تتمنى أبصلها أطلع كدة بالشكل ده" .



