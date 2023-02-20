شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال تامر حسنى بعد اعتذار مى عمر عن فيلمه الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم تامر حسنى على انسحاب الفنانة مى عمر من المشاركة في فيلمه الجديد"تاج" بعد توقيعها واعتذارها له بسبب انشغالها بعمل درامى آخر، وقال في تغريدة له على حسابه الشخصى بتويتر: هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسرى الدنيا كالعادة".



تعليق تامر حسنى

وكانت الفنانة مى عمر، قد أعلنت اعتذارها عن المشاركة مع النجم تامر حسنى في فيلمه الجديد" تاج " رغم توقيعها من قبل حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بوست قالت فيه : للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا انا وتامر حسنى اننا ان شالله نتقابل في عمل اخر قريبا وكل تمنياتى لـ تامر وكل اسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق

يذكر أن مى عمر تشارك في الماراثون الدرامى هذا العام في مسلسل "علاقة مشروعة" الذى يجمع بينها وبين النجم ياسر جلال مجدداً فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عاماً، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن عبر صفحته على "فيس بوك" منذ عدة أيام، انضمام الفنانة مي عمر لفريق عمل فيلمه الجديد "تاج"، حيث كتب: "مبروك يا مي فيلم تاج"، ونشر عددا من الصور لهما.