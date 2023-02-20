شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تكشف عن أسباب انسحابها من فيلم تامر حسنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مى عمر، اعتذارها عن المشاركة مع النجم تامر حسنى في فيلمه الجديد "تاج" رغم توقيعها من قبل، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوست، قالت فيه: للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسنى إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا وكل تمنياتى لـ تامر وكل أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق.



بوست مى عمر

يذكر أن مى عمر تشارك فى الماراثون الدرامى هذا العام في مسلسل "علاقة مشروعة" الذى يجمع بينها وبين النجم ياسر جلال مجدداً فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عاماً، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن عبر صفحته على "فيس بوك" منذ عدة أيام، انضمام الفنانة مي عمر لفريق عمل فيلمه الجديد "تاج"، حيث كتب:"مبروك يا مي فيلم تاج"، ونشر عددا من الصور لهما.