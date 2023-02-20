شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تواصل الاحتفال بأعياد ميلاد أبنائها بنزهة فى ديزنى لاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كايلى جينر على الاستمتاع بوقتها بصحبة العائلة، وأبنائها من خلال نزهة استعادت فيها طاقتها أثناء سيرهم معًا في ديزني لاند، مثلما رصدت الصور التي تناقلتها المواقع العالمية ومنها تقرير الديلي ميل الذى أكد أن كايلى التي اشتهرت في وقت سابق بكونها المليارديرة الأصغر على مستوي العالم والتي تحظي بمتابعة هائلة على السوشيال ميديا دومًا ما تضع العائلة في أولوياتها.



كايلى جينر وبناتها

وبالتالي لم يكن غريباً رصدها مؤخراً وهي تسير بصحبة أبنائها، داخل ديزني لاند، إذ بدت سعيدة للغاية بعد فترة من الترويج لأعمالها المختلفة والبراندات التي تمتلكها طوال الآونة الأخيرة، خاصة أنها اختارت تلك الرحلة لـ ديزني لاند بعد أسبوعين على الاحتفال بأعياد ميلاد ابنها وبنتها.



كايلى جينر

وذلك بعدما احتفلت فى بداية الشهر الجارى بعيد ميلاد ابنتها ستورمي الخامس، وقبل عيد ميلادها بيوم واحد شاركت كايلي متابعيها بطريقة الإعداد للاحتفال بتلك المناسبة، عن طريق مشاركة متابعيها بصور لغرفة الفتاة الصغيرة بزخارف فخمة، بما في ذلك سقف بالون ملون وسلة هدايا مليئة.

أيضًا وافق عيد ميلاد ابنها الصغير اير الثاني من فبراير، وبالتالى حرصت كايلى على مواصلة الاحتفالات بأعياد ميلاد أبنائها بنزهتها فى ديزني لاند.