شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: بيومى فؤاد دفعتى بمركز الإبداع وعملت مساعد مخرج مع وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح حسين إنه من مواليد حى شبرا، وله الكثير من الذكريات هناك، خاصة لعب كرة القدم في الشارع وليالى شهر رمضان الجميلة، وحتى الآن يقوم بزيارة أهله وأصدقائى هناك.

وأضاف سامح حسين، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: حصلت على ليسانس حقوق بناءً على رغبة العائلة؛ لأن معظم العائلة محامين أو وكلاء نيابة، ثم التحقت بكلية الآداب قسم مسرح علشان أمارس هوايتى فى التمثيل.

وتابع سامح حسين: كنت خريج أول دفعة فى مركز الإبداع، وكان دفعتى بيومى فؤاد واشتغلت مع دكتور خالد جلال مساعد مخرج، ومع الأستاذ وحيد حامد والأستاذ وائل إحسان، وقدمت دور صغير فى فيلم "صاحب صاحبه"، وللأسف بعد كده اتطلب من المنتج يشيل مشاهد من الفيلم فبقى فى نسخ فيها دورى ونسخ تانية أنا مش فيها .



سامح حسين فى ضيافة واحد من الناس



النجم سامح حسين



الفنان سامح حسين