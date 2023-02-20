الفنان محمد عبده يلتقي جمهوره بموسم الدرعية.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - في أمسية غنائية مميزة، يلتقي فنان العرب محمد عبده جمهوره في ليالي موسم الدرعية، والتي تتضمن عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

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موعد حفل محمد عبده بموسم الدرعية 2023

من المقرر أن يقام الحفل اليوم الإثنين، وتم نفاد التذاكر بالكامل.

معلومات عن هوية موسم الدرعية:

أقيمت فعاليات موسم الدرعية للمرة الأولى عام 2019 وتضمّن عددًا من الفعاليات، مثل: سباق بطولة فورمولا ومباريات الملاكمة، كما تضمَّن الموسم بطولة التنس وسباقات ركوب الخيل.

بجانب بعض من الحفلات الغنائية العربية والعالمية، مثل كريس براون وآشر وآكون، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الممتعة.

فعاليات موسم الدرعية 2022

بدأت فعاليات الموسم وتستمر حتى 23 من فبراير 2023، ويحتوي على عدد ضخم من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية مع الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء الخليجي والعربي.

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم: عرضًا خاصًا لسيرك دو

سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، من أبرزها: منطقة "بوليفارد وورلد"، التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.