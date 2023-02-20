حارس الفنانة إليسا يهاجم أحد معجبيها.. و"السوشيال ميديا: تنتفض

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية إليسا متخفية ويحيط بها عدد من الأشخاص، فيما هاجم حارسها الشخصي أحد معجبيها حين حاول الاقتراب منها.

وظهرت الفنانة إليسا وهي ترتدي "جاكيتة" سوداء فوق فستان سهرة، ويحيط بها عدد من الأشخاص والحراس الشخصيين خلال دخولها إلى أحد المباني.

كما ظهر في المقطع حارسها الشخصي وهو يدفع أحد المعجبين بقوة أثناء محاولته الاقتراب من النجمة إليسا.

وأثار مقطع الفيديو ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتباينا في الآراء، حيث قال أحدهم معلقا: "ولا أوقح

منها ، ترا لو فايتة لحالا مع مدير أعمالا ما كان حدا انتبهلا بس فايتة مع وفد كأنها رئيسة الدولة".

وكتب آخر: "هيدا شغلو عفكرة، يعني أنا فان (معجب) و فهم أوقات الفانز واقفين بنص الطريق وبدن يعملو المستحيل ليتصوروا، بس الفنان فيو يرفض يتصور و الحارس شغلتو يفتح الطريق قدامها".

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