شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى أكثر من حفل غنائى فى أمريكا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم راغب علامة، حفلات غنائية فى أكثر من ولاية بأمريكا خلال جولاته الغنائية فى مارس الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم راغب باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ويوم 4 مارس في شيكاغو ويوم 11 مارس في مدينة سان دييجو في كاليفورنيا.



راغب علامة

واحتفل الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة بعيد زواجهما الـ 27، وسط حضور أصدقائهما والمقربين منها، وسط عدد من الأغاني الرومانسية الخاصة به.

ونشر الفنان راغب علامة عبر خاصية الاستوري بحسابه على "إنستجرام" فيديو له ولزوجته أثناء رقصهما على أنغام أغنيته الشهيرة "سهروني الليل"، معلقًا عليه: "ذكرى سعيد حبي، 26 سنة هي هدية من الله مع أثمن الهدايا التي منحني إياها لؤي وخالد"، بينما نشرت زوجته فيديو يجمع بين مجموعة من الصور التي تجمعهما، وفيديو من الاحتفال، على أغنيته "أنت حبيب ضحكاتي" معلقة عليه: "أنت حبيبي بمشواري، ذكرى زوجية سعيدة".

طرح الفنان اللبنانى راغب علامة فيديو كليب جديد عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة طرح فيديو كليب مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.