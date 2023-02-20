شكرا لقرائتكم خبر عن لعب دور الأب بتميز وتنوعت أعماله الفنية.. فى ذكرى ميلاد جمال إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال إسماعيل الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية تركت بصمة مع الجمهور، تاركًا رصيدًا ما بين مسرح وسينما وتليفزيون.

ولد الفنان جمال اسماعيل فى محافظة الشرقية 20 فبراير 1933، حصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ وبكالوريوس معهد الفنون المسرحية وعين مفتشا للمسرح فى الإسكندرية وأخرج عروضًا لفرق مدرسية وجامعية.

الظهور السينمائي الأول له كان فى مشهد صامت بفيلم "حبيب الروح" عام 1951، بطولة ليلى مراد وأنور وجدي ويوسف وهبي، وذلك في نهاية الفيلم كأحد عمال المسرح قدم الراحل العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "تيتو، ديك البرابر، طباخ الريس، مدينة الصمت، مافيا، حرب أطاليا، أبو البنات، اللعب مع الكبار، علي سبايسي، ومن الحب ما قتل، حسن اللول، شفيقة القبطية، عرق البلح".

كما له نصيب كبير فى عدد من مسلسلات الأطفال التليفزيونية، ورغم أدواره فإنه من الممثلين الذين يملأون الشاشة حضورًا، قدم إسماعيل مسلسلات الضور الشارد، الليل وآخره، المال والبنون، الملك فاروق، قلب ميت، القاصرات، وغيرها من الأعمال الدرامية

شهد الفنان الكبير جمال إسماعيل مرحلة فنية جديدة فى حياته وهى مرحلة الوالد الطيب الحنون، وشهدت على هذه المرحلة أعمال عديدة منها دور بدوى الذى قدمه فى مسلسل "ليالى الحلمية" والد أنيسة وعلية، كما قدم أيضا دور عم غزال الرجل الطيب المسالم الذى يعيش مع ابنته الوحيدة فى منطقة معزولة عن الناس ويعمل ميكانيكى سيارات يمتلك كرامة وكبرياء شديدين فى مسلسل "الضوء الشارد" والذى حقق نجاحا كبيرا مع الجمهور وكان علامة فنية فارقة فى تاريخ جمال إسماعيل توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.