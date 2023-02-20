شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يشيد بجمال وطبيعة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم العالمي، ليوناردو دي كابريو، بجمال الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وأكد أنها ماتزال بحالة جيدة مقارنة بالشعاب المرجانية الأخرى حول العالم.

وكتب دي كابريو، على انستجرام: في البحر الأحمر، ماتزال الشعاب المرجانية في حالة جيدة نسبيًا مقارنة بالشعاب المرجانية الأخرى حول العالم

وأضاف: يريد العلماء أن يدرسوا بالضبط ماذا عن هذه المنطقة، وما يسمح للشعاب المرجانية فيها بالازدهار عن غيرها من الشعاب المرجانية الأخرى".

وتابع: حتى الآن لم يؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيط على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، على الرغم من أن مياه المحيطات الأكثر دفئًا تؤدي إلى تبييض الشعاب المرجانية في أماكن أخرى".

وأوضح أن هناك اقتراحا حديثا إلى إنشاء منطقة محمية بحرية جديدة لحماية الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة في البحر الأحمر من التهديدات الأخرى لضمان استمرار العلماء في دراستها وربما إنشاء مشتل لاستعادة الشعاب المرجانية المتدهورة في أماكن أخرى.

ويعد الممثل ليوناردو دي كابريو من أول الممثلين العالميين اهتماما بقضايا المناخ حيث شارك في العديد من الفعاليات والمؤتمرات و تم دعوته من قبل ليكون المتحدث في مؤتمر الولايات المتحدة لتغير المناخ.