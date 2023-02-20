رنا الحريري: “اتمنى ان يتم إعلان سوريا بلد منهوبة منكوبة غير صالحة للحياة”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 03:54 صباحاً - عيرت الاعلامية رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، عن يأسها من الاوضاع في بلادها متمنية ان يتم إجلاء جميع السوريين الى بلد اخر.

وكتبت رنا الحريري عبر حسابها على انستغرام: “احيانا اتمنى يتم اعلان سوريا كبلد منهوبة منكوبة غير صالحة للحياة البشرية”.

وتابعت “وكل دول العالم المتحضر يلي بيضلوا عم يحكوا عن الانسانية وحقوق الانسان، يبعتوا طياراتهم ويتم ‘إجلاء كل السوريين ونقلهم الى مناطق فيها أمان، كهرباء وتدفئة، ماء وغذاء، وفرص عمل وحياة كريمة”.

وأضافت “أحيانا بتمنى لو العالم كله يعرف قديش السوريين شعب منهك، متعب، مدمر، شعب يستحق أفضل بكثير من كل هالمعاناة والألم استجداء أبسط مقومات الحياة”.