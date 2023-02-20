مريم حسين تسأل كيف حصلت نجوى كرم على 2 مليون دولار كي تتبرع بهم.. وتثير موجة غضب من اللبنانيين!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:43 صباحاً - وجدت الفنانة المغربية مريم حسين نفسها وسط موجة من الغضب من طرف اللبنانيين وذلك بعد مهاجمتها للفنانة نجوى كرم بشكل غير مباشر خلال لقاء صحافي لها، أيدت فيه تعليق أحلام على أنباء تبرع نجوى كرم بمبلغ مليونَي دولار لمتضرري الزلزال من السوريين، والذي اعتبرت فيه الأمر نفاقا.

وقالت مريم حسين ردا على سؤال خلال مقابلة اعلامية: “إنه حسب الوضع الحالي بلبنان لا يمكن لأحد أن يستخرج أمواله من الأبناء”، سائلة بشكل غير مباشر نجوى كرم “لماذا الشعب اللبناني لا يملك كل هذا المبلغ”.

ولقيت مريم حسين سيلا من الانتقادات من طرف اللبنانيين الذين اعتبروا الأمر إساءة لهم واستغلالا لظروفهم السياسية بالبلاد للتقليل منهم وسبهم، معلنين دفاعهم المستميت على فنانتهم نجوى كرم ومبادرتها بالتبرع.

واضطرت مريم حسين أمام هذه الانتقادات للخروج بتغريدات توضح من خلالها مقصودها من الكلام، حيث أكدت أنها لم تقلل يوما من اللبنانيين وأن لبنان بلد احتضنها، وأنها تحترم كل البلدان العربية، مشددة على أن “قصدها فقط على أن الأوضاع لا تخول للمواطنين سحب أموالهم من المؤسسات البنكية”.