فجر السعيد تسخر من نور المالكي وتصفه بـ “خبير مسابيح”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:43 صباحاً - أثارت الاعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل بعد تغريدة وصفت فيها رئيس ائتلاف “دولة القانون” في العراق نوري المالكي بـ “خبير المسابيح”.

وقالت فجر السعيد في تغريدتها: “#أبوإسراء بصفتك خبير #مسابيح سابقاً أيام بسطتك جدام مسجد السيده زينب بسوريا قبل لا تصير شي مهم لكن اكيد المهنه الاصليه راسخه بالذهب … تهقى الاقي مسباح #Sapphire بالعربي #زفير أو #Emerald بالعربي #زمرد ..الاقي اصلي في #العراق والا كله مغشوش”.

وقد انتقد بعض متابعي فجر السعيد اسلوبها في مهاجمة المالكي حيث كتب احدهم “وانتي شنو كنتي قبل الشغل موعيب ليس مدافعا عنه مايهمني لكن انتي تهيني مهنه الشريفه هذي”.

يذكر ان فجر السعيد استعادت بهذه التغريدة صورة تم تداولها منذ عام 2013 زعم ناشروها أنها لرئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، بينما كان يبيع السبح والخواتم حين كان لاجئًا في سورية.