شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ورامى جمال يحييان حفلاً غنائيًا في 6 أكتوبر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم تامر عاشور والنجم رامى جمال، حفلاً غنائيًا فى مدينة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 3 مارس المقبل، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح النجم رامي جمال مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "عاملة إيه"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة .

يذكر أن النجم رامي جمال احتفل مؤخرًا بمرور 20 عامًا على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".

كما طرح النجم تامر عاشور، الأيام الماضية، أغنيته الجديدة بحبك وخايف عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت