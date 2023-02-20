شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يكشف لـ"واحد من الناس" كواليس عمله فى "راجل وست ستات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان سامح حسين عن كواليس مسلسل "راجل وست ستات" خلال حلوله ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، قائلاً: "شخصية رمزى على الرغم من نجاحها إلا أنني لم أكن مقتنعا بها ولم أحبها في البداية".

وأضاف سامح حسين: "ما حدث أن الأستاذ أشرف عبد الباقى طلبنى وقال لى تعالى نعمل ست كوم، وبالفعل ذهبت اليه وأنا غير مقتنع بموضوع الست كوم وكانت موضة جديدة وقتها بس أنا بحب أشرف جدا وقولت ساعتها لا أنا لازم أقف جمبه حتى لو مش مقتنع، والحمد لله الدور نجح جدا فى الوطن العربى كله، لدرجة انهم عملوا مسلسل كارتون على شخصية رمزى وقلدوا صوتى ومكنتش أنا.

وأضاف سامح حسين، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس"، اتعرض عليا إنى أعمل شخصية رمزى بمسلسل جديد وبشكل تاني ولكني رفضت، وعملت مسلسل آخر اسمه "عبودة ماركة مسجلة"، وكنت بقول لأستاذ أشرف أثناء تصوير راجل وست ستات عاوز ادلع اسم عادل يعنى كل ما تشتمنى فى المشهد أقولك دولا حبيبى وعلقت مع الناس جدا والحقيقة عملى فى المسرح فادنى كتير جداً.

وعن أصعب أيام حياته قال سامح حسين: "وفاة والدتى ثم وفاة أخويا الصغير غريقا فى الإسكندرية، وأنا يُعتبر اللى ربيت اخواتى وبعتبرهم أولادى، ووالدى ووالدتى كانوا منفصلين وأنا كافحت مع والدتى علشان نربى اخواتى، وعشنا فترة صعبة وأنا بحترم جدا كل اللى بيشتغل ويصرف على أهله، وكنت بشتغل فى الفاعل اطلع رمل وطوب لحد ما ظهرى وجعنى وما زلت أعانى منه إلى الآن علشان أساعد أمى وأنا لم أخجل من أى شىء بالعكس كان ربنا بيطبطب عليا دايما".

وأضاف: "كنت واخد على خاطرى من والدى لأنه ترك أمى وإخوتى فى هذه الظروف لكن خلاص كل حاجة راحت، وحاول يعتذر قبل وفاته لكن كان خلاص، وأنا على علاقة جيدة جدا بإخواتى من والدى وبوالدتهم وكانت هى ووالدتى أصحاب جدا وكنا ساكنين فى بيت واحد، لدرجة إن زوجة والدى ما زالت لابسة أسود بعد وفاة والدتى من حبها لها وأنا بعتبرها زى أمى وهى دى الروح الجميلة التى تربينا عليها فى حى شبراً.

سامح حسين فى ضيافة واحد من الناس



النجم سامح حسين



الفنان سامح حسين