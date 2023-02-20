وفاة كاميليا حسن الأطرش ابنة أسمهان.. موعد ومكان الجنازة والعزاء

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل، الأميرة كاميليا حسن الأطرش، ابنة الفنانة الراحلة أسمهان الأطرش عن عمر 85 عاما.

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حيث أعلنت صفحة عادل فؤاد الأطرش، رئيس جمعية محبى فريد الأطرش، عن خبر الوفاة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليها غداً الإثنين في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بيروت في دار الطائفة الدرزية ببيروت، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

وسيقام سرادق العزاء يوم الأربعاء المقبل بدار الطائفة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الخامسة عصراً.

يذكر أن الفنانة أسمهان من أبرز الفنانات التى تمتعن بمكانة جماهيرية عالية رغم وفاتها فى سن مبكرة للغاية، ففي سنوات قليلة استطاعت أن تحفر اسمها في تاريخ الفن، منذ بدايتها مع أخيها فريد الأطرش، والذي كانت علاقتها به في غاية الحب والود والتفاهم، وكان هو أول من دعمها فنيا، حتى أنها بدأت تشاركه الغناء فى صالة ماري منصور فى شارع عماد

الدين منذ 1931 بعد تجربة الغناء مع والدتها علياء المنذر فى حفلات الأفراح والإذاعة المحلية، وذاع صيتها فى عالم الفن والغناء.

جذبتها أضواء السينما، ومثلت أول أفلامها "انتصار الشباب" عام 1941 مع شقيقها فريد الأطرش، وشاركته أغاني الفيلم، وفى خلال تصويره تعرفت على المخرج أحمد بدرخان ثم تزوجته، ثم في سنة 1944 مثلت فيلمها الثانى والأخير "غرام وانتقام" إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدى ومحمود المليجي وبشارة واكيم وسجلت فيه مجموعة من أحلى أغانيها، ولكن يبدو أن الحظ خالفها وكتب القدر نهايتها مع نهاية الفيلم، وهي في سن الـ32 عاما.

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