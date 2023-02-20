محمد ثروت يجسد شخصية جديدة فى مسلسل "حمد الله على السلامة" برمضان

ياسر رشاد - القاهرة - يصور الفنان محمد ثروت مشاهده في مسلسله الجديد "حمد الله على السلامة"، بطولة النجمة يسرا، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويقدم محمد ثروت، خلال أحداث المسلسل شخصية جديدة، ويظهر خريج ليسانس حقوق ويمر بعدة أحداث مع بطلة العمل.

اقرأ أيضًا .. محمد ثروت: سعيد بردود أفعال الجمهور عن "شنطة حمزة" و"خير وبركة"

ومن المقرر أن يشارك النجمة يسرا فى بطولة مسلسل "حمد الله ع السلامة" عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، بيمى فؤاد، أوتاكا، والمطرب عنبة فى أول تجربة درامية تليفزيونية له، والعمل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال

العدل.

وكانت آخر أعمال يسرا فى رمضان الماضى، مشاركتها بمسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا