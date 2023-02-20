كايل جاكوبس ينهي حياته بالرصاص وصدمة كبيرة لزوجته وجمهوره

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت زوجة الفنان الأمريكي كايل جاكوبس، انتحاره بواسطة المسدس الخاص به، إذ أطلق على نفسه الرصاص داخل غرفة نومه.

وعثرت زوجته عليه بعد سماع صوت الرصاص في الطابق العلوي من المنزل الذي يسكناه.

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وتعد زوجته كيلي بيكلر مطربة أغانى أجنبية، اكتسبت شهرتها في الجزء الخامس من برنامج "أمريكان أيدول"، وبدأت

مشوارها الغنائي بعد مشاركتها في البرنامج، حيث أصدرت ألبومين حتى الآن.

وعانت كيلي بيكلر من المشاكل الأسرية في طفولتها، وانفصل والداها، وسجن أبوها بتهمة الاعتداء والضرب، واتهمت والدتها في عدد من قضايا النصب والتزوير.

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