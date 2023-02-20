نجوم الفن يواسون حكيم فى رحيل شقيقه

ياسر رشاد - القاهرة - حرص نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية على تقديم واجب العزاء فى شقيق النجم حكيم المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذى وافته المنية الأسبوع الماضي.

كما حضرت أيضًا المطربة بوسي، والفنان مصطفى كامل ورامي صبري وحلمي عبد الباقي والمنتج جمال العدل ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن علي تقديم واجب العزاء في شقيق النجم حكيم.

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وأعلن مؤخرا النجم حكيم وفاة شقيقه الأكبر حسن عبد الصمد، حيث كتب حكيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبد الصمد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته".



وكانت آخر أعمال حكيم الغنائية، أغنية "لذاذة" التي يعود فيها للتعاون مع الموزع الموسيقى طارق مدكور بعد ما يقرب من 20 عاماً، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى في أول تعاون بينهما.

وتقول كلمات الأغنية: "جاني القمر وشوشني وشوشة، قالي تعالى عازمك على العشا، دة نعنشني القلب.. القلب، ده نعنشلي القلب نعنشه، لذاذة يلذ، مزاذة يمز، طعامة قيامة، يا عيني على العز، نمنمة منمنم سمسمة مسمسم، عوده متقسم هز ياوز".



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