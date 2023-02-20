شكرا لقرائتكم خبر عن مارك والبيرج يبيع قصره مقابل 55 مليون دولار رغم طلبه فى البداية 90 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع tmz عن بيع مارك والبيرج لقصره مقابل مبلغ 55 مليون دولار ورغم ضخامة المبلغ إلا أنه تخطي النصف بنسبة بسيطة عما كان يرجوه نجم هوليود حينما أدرجه للبيع إذ أنه عرضه للبيع في البداية مقابل 90 مليون دولار، وهو الرقم الذى يحققه مطلقًا ليستمر قرابة الأربعة أشهر عارضًا القصر الضخم للبيع دون جدوي حتي باعه في النهاية بـ 55 مليون دولار.



قصر مارك والبيرج

التقرير أضاف أن ممثل هوليود لم يخسر رغم عدم بيع القصر مقابل ما كان يرجوه، خاصة أنه حينما اشتري قطعة الأرض الذى اشتري عليها القصر لم ينفق سوي 13 مليون دولار فقط، ثم بني القصر الضخم وصممه بالشكل الذى يرغب فيه خلال صفقة إستثمارية ناجحة.

من ناحية أخرى يعد أحدث أعمال ممثل هوليود هو بطولته لفيلم Me Time والذى يقوم ببطولته مع كيفن هارت، إذ يعتبر العمل بمثابة الظهور الأول لـ مارك في قالب كوميدي بعد فترة طويلة، خاصة أن كيفن هارت من أشهر ممثلي الكوميديا على مستوى العالم واشتهر بذلك من خلال سلسلة من الأعمال المميزة الذى قام ببطولتها.