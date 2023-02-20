شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: رفضت العمل مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل فلانتينو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح حسين: أنا من عشاق الزعيم عادل إمام وبالتأكيد العمل معه إضافة لأى فنان، ولكن عندما عُرض عليا دور في مسلسل "فلانتينو" لم يجذبني كدور مهم أو مؤثر فى الأحداث ورفضته.

وأضاف سامح حسين، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على شاشة الحياة، المشكلة لم تكن فى مساحة الدور لكن لأنه الزعيم لازم تحس إنك هتبقى مؤثر فى العمل وأنا لم أشعر بذلك وقام الفنان حمدى المرغنى بقبول هذا الدور وقدمه بالمسلسل .

وعلى جانب آخر قال سامح حسين، زملائى فى الجامعة كانوا بيقولولي صوتك مسرسع أوى وابتديت اشتغل عليه لحد ما عملت "بسنت ودياسطى" 5 مواسم مسلسل كارتونى مع الرائعة حنان ترك بصوتى، وبعدها أنتجت "القبطان عزوز" مع التليفزيون المصرى والكارتون من الحاجات الهايلة اللى بتسعد العديد من المشاهدين ولها تأثير كبير على المجتمع.



سامح حسين فى ضيافة واحد من الناس



النجم سامح حسين



الفنان سامح حسين