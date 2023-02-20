شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: اشتغلت فى النقاشة وملقن بالمسرح ومنفذ إضاءة قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامح حسين تعرضه للنصب، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، قائلاً: "واحد اسمه أمين نصب عليا، وكنت عايز أخلص أوراق وأنا عندى فوبيا من الأماكن الزحمة وأمين ده طلب منى إنه يخلصلى الأوراق وأخد فلوس منى ومشي".

وقال سامح حسين، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي: عملت قبل كده فى النقاشة وكنا بنعمل عمارة من الخارج وكنت شغال فى الدور الـ 17 متعلق على سقالة وبعدين اتحركت من مكانها كنت هموت، وحصلت لى أحداث كثيرة كنت على طول بتكهرب لدرجة إن شعرى أبيض منذ ثانوى عام.

وأضاف سامح حسين: عملت أيضاً ملقن بالمسرح، ومنفذ إضاءة، وأنا أصلا نظرى ضعيف، وأنا من النوع المسرف جدا، وقررت ألم نفسي بعد أن أنجبت بنتين.

وتابع: من المواقف الغريبة فى بداية حياتى الفنية كنت راكب أتوبيس ونزلت منه فى شارع التحرير وقابلنى شخص وقالى أنا معجب بيك جدا بس مش عارف اسمك وعاوز أتصور معاك، وقال لى إنه مش معاه موبايل وطلب نتصور فى استوديو وقعدنا ساعة بنلف على استوديو نتصور فيه فى الدقى وعزمته على عصير قصب وقلت الحمد لله إنه ما شافنيش وأنا نازل من الأوتوبيس.



سامح حسين فى ضيافة واحد من الناس



النجم سامح حسين



الفنان سامح حسين