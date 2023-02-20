شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: "سندويتش عيال" أحدث أفلامى ويناقش قضايا الأطفال والأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح حسين: سعيد جدا بزيارة زملائى الفنانين والإعلاميين لعروض مسرح الأطفال فى البروفات، والدولة ممثلة فى وزيرة الثقافة مهتمة جدا بهذه التجربة.

وأضاف سامح حسين، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتور عمرو الليثي، اشتريت سيناريو فيلم اسمه "سندوتش عيال" اجتماعى جدا والمنتج أحمد السبكى متحمس له جدا، وان شاء الله يحقق النجاح فور نزوله، وهو يتحدث عن الاطفال و تأثير مشاكل الاب و الام عليهم .

وتابع سامح حسين: زوجتى هي من كتبت سيناريو فيلم "عيش حياتك" ورصدت خلال الفيلم أهم الأماكن السياحية فى مصر، وكثير من الناس لا يذهبون إليها، منها: الواحات وجبال سيناء، وصورنا من داخل منطاد في الأقصر.



سامح حسين فى ضيافة واحد من الناس



النجم سامح حسين



الفنان سامح حسين