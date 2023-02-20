شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت خريج ليسانس حقوق في مسلسل "حمد الله على السلامة" مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد ثروت تصوير مشاهده في مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب، حيث يقدم ثروت شخصية جديدة في أحداث المسلسل، إذ يقدم شخصية خريج ليسانس حقوق ويمر بعدة أحداث مع بطلة العمل .

ويشارك النجمة يسرا فى بطولة مسلسل "حمد الله ع السلامة" عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، بيمى فؤاد، أوتاكا، والمطرب عنبة فى أول تجربة درامية تليفزيونية له.

مسلسل "حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل، وكان فريق عمل المسلسل أجرى بروفات كثيرة خلال الفترة الماضية من أجل التحضير للعمل.

يشار إلى أن يسرا نافست فى رمضان الماضى بمسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.