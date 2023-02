شكرا لقرائتكم خبر عن All Quiet On The Western Front و The Banshees Of Inisherin يسيطران على جوائز BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم All Quiet On The Western Front بجائزة البافتا لأفضل سيناريو مقتبس، ونال أيضا جائزة أفضل فيلم أجنبي وأفضل موسيقي تصويرية، فيما فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة كيري كوندون عن دورها فى The Banshees Of Inisherin، بينما نال باري كيوغان جائزة أفضل ممثل مساعد عن نفس الفيلم ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل سيناريو أصلي.

ونال فيلم Elvis جائزة أفضل كاستنج وحصد Everything Everywhere All At Once جائزة أفضل مونتاج بينما حصد جائزة التصوير فيلم Aftersun ، بينما حصد Guillermo Del Toro’s Pinocchio جائزة أفضل فيلم أنيميشن، بينما حصد Avatar: The Way Of Water جائزة المؤثرات الخاصة.



وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور برندان غليسون و كولين فاريل و فلورنس بيو و ناعومي آكي و إيلي غولدنغ و روزي هنتنغتون وايتلي و أنجيلا باسيت.

وكان قد حضر كل من برندان فريزر و أنيا تايلور والتي ظهرت بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمي دورنان و كاري موليجان وكيت بلانشيت و ليلي جيمس وريج جان بايدج وذلك بعدما حضر جودي تيرنر سميث سالي بريتون وإدوارد بيرغر وكاثرين باسباي ولاشانا لينش وزهرة أحمدي وروزي ماكوين وجيسيكا هنويك و إيدي ريدماين وهايلي أتويل ومادلين آرثر وأليوت نايت ومونرو بيرغدورف و جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.