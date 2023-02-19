شكرا لقرائتكم خبر عن برندان غليسون وكولين فاريل يصلان حفل توزيع جوائز الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور برندان غليسون وكولين فاريل وفلورنس بيو وناعومي آكي وإيلي غولدنغ وروزي هنتنغتون وايتلي وأنجيلا باسيت.

وسبق أن حضر كل من: برندان فريزر و أنيا تايلور والتي ظهرت بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمي دورنان و كاري موليجان وكيت بلانشيت و ليلي جيمس وريج جان بايدج، وذلك بعدما حضر جودي تيرنر سميث سالي بريتون وإدوارد بيرغر وكاثرين باسباي ولاشانا لينش وزهرة أحمدي وروزي ماكوين وجيسيكا هنويك و إيدي ريدماين وهايلي أتويل ومادلين آرثر وأليوت نايت ومونرو بيرغدورف و جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.

وتأتي أبرز الترشيحات بقائمة الـ BAFTA لـ عام 2023 كالتالي:

أفضل فيلم

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT THE BANSHEES OF INISHERIN

ELVIS

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

TÁR

أفضل مخرج

إدوارد بيرجر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

مارتن ماكدونا - THE BANSHEES OF INISHERIN

بارك تشان ووك - DECISION TO LEAVE

دانيال كوان ، دانيال شاينرت - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

تود فيلد - TÁR

جينا برنس-بيثوود - THE WOMAN KING

أفضل ممثلة

كيت بلانشيت - TÁR

فيولا ديفيس - THE WOMAN KING

دانييل ديادويلر - Till

آنا دي أرماس - Blonde

إيما تومسون - Good Luck to You, Leo Grande

ميشيل يوه - Everything Everywhere All At Once

أفضل ممثل

أوستن بتلر - Elvis

كولين فاريل - The Banshees of Inisherin

فريزر بريندان - The Whale

داريل مكورماك - Good Luck to You, Leo Grande

بول مسكال - Aftersun

بيل نيجي - Living

أفضل ممثلة مساعدة

أنجيلا باسيت - Black Panther: Wakanda Forever

هونغ تشاو - The Whale

كيري كوندون - The Banshees of Inisherin

دوللي دي ليون - Triangle of Sadness

جيمي لي كورتيس - Everything Everywhere All At Once

كاري موليجان - She Said

أفضل ممثل مساعد

بريندان جليسونتي - The Banshees of Inisherin

باري كوجان - The Banshees of Inisherin

KE HUY QUAN - Everything Everywhere All At Once

إيدي ريدماين - The Good Nurse

ألبريت شوش - All Quiet on the Western Front

مايكل وارد - Empire of Light