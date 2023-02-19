شكرا لقرائتكم خبر عن برندان غليسون وكولين فاريل يصلان حفل توزيع جوائز الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور برندان غليسون وكولين فاريل وفلورنس بيو وناعومي آكي وإيلي غولدنغ وروزي هنتنغتون وايتلي وأنجيلا باسيت.
وسبق أن حضر كل من: برندان فريزر و أنيا تايلور والتي ظهرت بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمي دورنان و كاري موليجان وكيت بلانشيت و ليلي جيمس وريج جان بايدج، وذلك بعدما حضر جودي تيرنر سميث سالي بريتون وإدوارد بيرغر وكاثرين باسباي ولاشانا لينش وزهرة أحمدي وروزي ماكوين وجيسيكا هنويك و إيدي ريدماين وهايلي أتويل ومادلين آرثر وأليوت نايت ومونرو بيرغدورف و جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.
وتأتي أبرز الترشيحات بقائمة الـ BAFTA لـ عام 2023 كالتالي:
أفضل فيلم
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT THE BANSHEES OF INISHERIN
ELVIS
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
TÁR
أفضل مخرج
إدوارد بيرجر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
مارتن ماكدونا - THE BANSHEES OF INISHERIN
بارك تشان ووك - DECISION TO LEAVE
دانيال كوان ، دانيال شاينرت - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
تود فيلد - TÁR
جينا برنس-بيثوود - THE WOMAN KING
أفضل ممثلة
كيت بلانشيت - TÁR
فيولا ديفيس - THE WOMAN KING
دانييل ديادويلر - Till
آنا دي أرماس - Blonde
إيما تومسون - Good Luck to You, Leo Grande
ميشيل يوه - Everything Everywhere All At Once
أفضل ممثل
أوستن بتلر - Elvis
كولين فاريل - The Banshees of Inisherin
فريزر بريندان - The Whale
داريل مكورماك - Good Luck to You, Leo Grande
بول مسكال - Aftersun
بيل نيجي - Living
أفضل ممثلة مساعدة
أنجيلا باسيت - Black Panther: Wakanda Forever
هونغ تشاو - The Whale
كيري كوندون - The Banshees of Inisherin
دوللي دي ليون - Triangle of Sadness
جيمي لي كورتيس - Everything Everywhere All At Once
كاري موليجان - She Said
أفضل ممثل مساعد
بريندان جليسونتي - The Banshees of Inisherin
باري كوجان - The Banshees of Inisherin
KE HUY QUAN - Everything Everywhere All At Once
إيدي ريدماين - The Good Nurse
ألبريت شوش - All Quiet on the Western Front
مايكل وارد - Empire of Light