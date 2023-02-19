شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية وبوسى يقدمان واجب العزاء فى وفاة شقيق المطرب حكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساند كل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية والمطربة بوسي النجم حكيم في عزاء شقيقه المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذى وافته المنية الأسبوع الماضي.

وحرص كل من: الفنان مصطفى كامل ورامي صبري وحلمي عبد الباقي والمنتج جمال العدل ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن علي تقديم واجب العزاء في شقيق النجم حكيم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وأعلن مؤخرا النجم حكيم وفاة شقيقه الأكبر حسن عبد الصمد، حيث كتب حكيم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبد الصمد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته".

وفى سياق آخر انتهى حكيم من تسجيل 10 أغنيات جديدة لطرحها تباعا خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث وضع خطة بطرح أغنية كل شهر أو شهرين بشكل منفرد، ومن أبرز الأغانى "بتاع مصلحتك" وتحمل اللون الدرامى، "واحد بس" إضافة إلى عدد آخر من الأغانى.

وكان آخر أعمال الغنائية، أغنية "لذاذة" التي يعود فيها للتعاون مع الموزع الموسيقى طارق مدكور بعد ما يقرب من 20 عاماً، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى في أول تعاون بينهما تقول كلمات الأغنية: "جاني القمر وشوشني وشوشة، قالي تعالى عازمك على العشا، دة نعنشني القلب.. القلب، ده نعنشلي القلب نعنشه، لذاذة يلذ، مزاذة يمز، طعامة قيامة، يا عيني على العز، نمنمة منمنم سمسمة مسمسم، عوده متقسم هز ياوز".