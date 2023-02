شكرا لقرائتكم خبر عن أنيا تايلور بإطلالة غريبة فى حفل توزيع جوائز الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور برندان فريزر وأنيا تايلور والتي ظهرت بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمي دورنان و كاري موليجان.

وكان سبق وحضر كل من كيت بلانشيت و ليلي جيمس وريج جان بايدج وذلك بعدما حضر جودي تيرنر سميث سالي بريتون وإدوارد بيرغر وكاثرين باسباي ولاشانا لينش وزهرة أحمدي وروزي ماكوين وجيسيكا هنويك وإيدي ريدماين وهايلي أتويل ومادلين آرثر وأليوت نايت ومونرو بيرغدورف و جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.

وتأتي أبرز الترشيحات بقائمة الـ BAFTA لـ عام 2023 كالتالي:





أفضل فيلم

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT THE BANSHEES OF INISHERIN

ELVIS

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

TÁR





أفضل مخرجإدوارد بيرجر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

مارتن ماكدونا - THE BANSHEES OF INISHERIN

بارك تشان ووك - DECISION TO LEAVE

دانيال كوان ، دانيال شاينرت - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

تود فيلد - TÁR

جينا برنس-بيثوود - THE WOMAN KING

أفضل ممثلةكيت بلانشيت - TÁR

فيولا ديفيس - THE WOMAN KING

دانييل ديادويلر - Till

آنا دي أرماس - Blonde

إيما تومسون - Good Luck to You, Leo Grande

ميشيل يوه - Everything Everywhere All At Once

أفضل ممثلأوستن بتلر - Elvis

كولين فاريل - The Banshees of Inisherin

فريزر بريندان - The Whale

داريل مكورماك - Good Luck to You, Leo Grande

بول مسكال - Aftersun

بيل نيجي - Living

أفضل ممثلة مساعدةأنجيلا باسيت - Black Panther: Wakanda Forever

هونغ تشاو - The Whale

كيري كوندون - The Banshees of Inisherin

دوللي دي ليون - Triangle of Sadness

جيمي لي كورتيس - Everything Everywhere All At Once

كاري موليجان - She Said

أفضل ممثل مساعدبريندان جليسونتي - The Banshees of Inisherin

باري كوجان - The Banshees of Inisherin

KE HUY QUAN - Everything Everywhere All At Once

إيدي ريدماين - The Good Nurse

ألبريت شوش - All Quiet on the Western Front

مايكل وارد - Empire of Light