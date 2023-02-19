محمد الشقنقيرى ينتصر على رحيل ذكري وتغريمها 50 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - انتصر الفنان محمد الشنقيري، في ساحة القضاء ضد رحيل ذكري وتم تغريمها 50 ألف جنيه والزامها بدفع 15 ألف جنيه للحق المدني وذلك بعد دعوي السب والقذف والابتزاز و التعويض.

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كان الفنان محمد الشقنقيري قدم محضر ضد رحيل ذكري بعد أن شهرت به و ادعت زواجها منه و ذلك خلال فترة طلاقة من زوجته وأجرت النيابة بالتحريات اللازمة وأثبتت كذب رحيل ذكري و إحالتها للقضاء والحكم عليها بتغريمها 50 ألف جنيه بتهمة التشهير

و الادعاءات الكاذبة.

من ناحية اخري انتهي محمد الشقنقيري، من تصوير مشاهده في فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير.

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