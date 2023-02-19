قرار مهم من الموسيقيين بشأن مسلم بعد غيابه عن التحقيق

ياسر رشاد - القاهرة - قررت نقابة الموسيقيين، برئاسة النقيب مصطفى كامل، إيقاف المطرب مسلم عن الغناء، وذلك بعد تغيبه عن الحضور إلى مقر نقابة المهن الموسيقية لخضوعه للتحقيق معه في الشكوى التي تقدم بها منتجه سلطان الشن لتعاقده المخالف مع إحدى الشركات.

اقرأ أيضًا.. نقابة المهن الموسيقية تكشف تفاصيل أزمة "مسلم"

من جانبه قال محمد عبدالله عضو مجلس نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، إن المنتج سلطان الشن حضر اليوم وقدم كل الأوراق والمستندات التي تخص مخالفة مسلم وتعاقده مع شركة أخرى، وقررت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل إيقاف المطرب مسلم

عن العمل لحين حضوره والتحقيق معه.

يشار إلى أن سلطان الشن منتج مطرب المهرجانات مسلم، تقدم ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام لتعاقدهم المخالف خاصة أن مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة الشن الحالية لمدة 10 سنوات.

وكان أعلن مسلم منذ عام انتهاء عقده مع المنتج هاني محروس، وتحويل عقده للمنتج سلطان الشن.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا