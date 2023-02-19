ريهام عبد الغفور وإسلام جمال يصوران "الأصلي" فى الاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المخرج أحمد حسن تصوير مشاهد مسلسل "الأصلى" في مدينة الإسكندرية، بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والذى يعرض حاليًا على قناة DMC.

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حيث تجمع المشاهد عددًا من الفنانين على رأسهم ريهام عبد الغفور وإسلام جمال.

وسوف تعود اسرة العمل إلى القاهرة مساء اليوم، من أجل استكمال باقى التصوير.

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك،

ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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