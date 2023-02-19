موعد طرح أغنية جنات "التفاح والفراولة" على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة جنات لطرح أغنيتها الجديدة "التفاح والفراولة"، وذلك غدًا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

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جنات تجتاز المليون بأغنية "عارف مين يحبك"

وكانت آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

يذكر أن آخر ألبومات جنات "أنا في انتظارك"، الذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت فيه مع عدد من الملحنين

والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

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