شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين توقف المطرب مسلم عن العمل لتغيبه عن التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب المطرب مسلم عن الحضور إلى مقر نقابة المهن الموسيقية لخضوعه للتحقيق معه في الشكوى التي تقدم بها منتجه سلطان الشن لتعاقده المخالف مع إحدى الشركات.

وقال الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، إن المنتج سلطان الشن حضر اليوم وقدم كل الأوراق والمستندات التي تخص مخالفة مسلم وتعاقده مع شركة أخرى، ومن هنا قررت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل إيقاف المطرب مسلم عن العمل لحين حضوره والتحقيق.

وكان سلطان الشن منتج مطرب المهرجانات مسلم، تقدم ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام لتعاقدهم المخالف خاصة أن مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة الشن الحالية لمدة 10 سنوات.

وأعلن مسلم منذ ما يقارب العام عن انتهاء عقده مع المنتج هاني محروس، وتحويل عقده للمنتج سلطان الشن.

وشارك سلطان الشن فيديو التعاقد مع مغني المهرجانات ملسم، وذلك عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: تعاقد مسلم مع سلطان الشن وتنازل جميع حقوقه من المنتج هاني محروس إلى سلطان الشن