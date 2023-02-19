شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة سيلين سونج بمهرجان برلين: Past Lives يناقش نوعا محددا من الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة سيلين سونج مخرجة فيلم Past Lives خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم للعمل بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73: "لقد قمت بتغيير اسمى بعد وصولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية من كوريا، وذلك لكى يتناسب أكثر مع الحياة والمفاهيم الجديدة التى سأبدأ فى عيشها، بالإضافة إلى أن تغيير اسمى كان الهدف منه هو المحاولة فى الاندماج أكثر فى المجتمع الجديد".

وتابعت سونج قائلة: "كان على ان أظهر مثلث الحب بشكله الناضج، الصحيح، وبالرغم من صعوبة هذا الأمر، إلا أننى تمكنت من ظهور الثلاث شخصيات الرئيسية بـ شكل محترم وناضج، مع تقديم كل منهم دوره بشكل ممتع وجديد، كما كان يجب على التركيز فى صفة التحضر فى العلاقات لكى تصل رسالة الفيلم بشكل واضح".

وأنهت سونج حديثها قائلة: "قصة فيلم Past Lives تدور حول نوع محدد من الهجرة، وهو ترك مدينتك المفضلة أو حبك الأول، وأنا اعتقد أننا مربوطين ببعض من خلال حياتنا السابقة بشكل أو بآخر".

فيما قالت بطلة الفيلم الممثلة جريتا لى قائلة: "أعتقد من أهم مميزات فيلم Past Lives هو ربط حياة سيلين الحقيقة بالعمل، وهذا ما مكنها من سرد الأحداث بشكل يحبه ويتعلق به الجمهور بسبب إضافة طابع خاص للعمل، من خلال خبراتها الحياتية، خلال تصوير الفيلم كنت أشعر أنن أقوم بـ تقديم عملين مختلفين، لأن لـ نورا شخصيتان مختلفتان، وتتعاملان مع شخصيان مختلفان، وهذه هى صعوبة الأمر، أنه يجب إضافة شئ خاص ومميز بكل شخصية على حدة، الفيلم أمريكى فى فكرته لكن ما يميزه هو التحدث باللغة الكورية فى نصف العمل على الأقل".

كما أكد بطل الفيلم تى يو قائلا:" لم تجعلنا سيلين نتقابل سويا قبل بدء تصوير المشاهد المهمة فى الفيلم، وهو ما جعلها تظهر بـ هذا الشكل الصادق، والواضح، وأعتقد أن ما فعلت لم يكن لـ ينجح ألا فى حالتنا فقط، لأننا بدأنا اكتشاف شخصياتنا الحقيقة بعد التصوير".

وكشف الممثل جون ماجرو قائلا: "كما أكد يو كان ما قامت به سيلين هو الأفضل لـ نجاح فيلم Past Lives، واعتقد أن هذا هو ما حدث حتى الان، الفيلم له تعقيداته الخاصة، وكل شخصية لها سر يجب ألا ينكشف إلى باقى الشخصيات ألا فى مشهد وحيد خلال الفيلم، ولـ هذا كان فى صالحنا أن نتعرف على بعضنا البعض بعد الانتهاء من التصوير".

فيلم Past Lives يدور حول نورا وهاي سونج، صديقان مقربان في طفولتهما، ولكنها يشعران بفقد كبير بعد هجرة عائلة نورا من كوريا الجنوبية، وبعد 20 عامًا، اجتمعوا مجددًا لمدة أسبوع مصيري وهم يواجهون مفاهيم الحب والقدر.