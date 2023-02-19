شكرا لقرائتكم خبر عن داريل ماكورماك وجستن هورويتز وجيمي لي كرتيس في حفل الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة