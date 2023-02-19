شكرا لقرائتكم خبر عن داريل ماكورماك وجستن هورويتز وجيمي لي كرتيس في حفل الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور النجوم جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.
وتأتي أبرز الترشيحات بقائمة الـ BAFTA لـ عام 2023 كالتالي
أفضل فيلم
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT THE BANSHEES OF INISHERIN
ELVIS
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
TÁR
أفضل مخرجإدوارد بيرجر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
مارتن ماكدونا - THE BANSHEES OF INISHERIN
بارك تشان ووك - DECISION TO LEAVE
دانيال كوان ، دانيال شاينرت - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
تود فيلد - TÁR
جينا برنس-بيثوود - THE WOMAN KING
أفضل ممثلةكيت بلانشيت - TÁR
فيولا ديفيس - THE WOMAN KING
دانييل ديادويلر - Till
آنا دي أرماس - Blonde
إيما تومسون - Good Luck to You, Leo Grande
ميشيل يوه - Everything Everywhere All At Once
أفضل ممثلأوستن بتلر - Elvis
كولين فاريل - The Banshees of Inisherin
فريزر بريندان - The Whale
داريل مكورماك - Good Luck to You, Leo Grande
بول مسكال - Aftersun
بيل نيجي - Living
أفضل ممثلة مساعدةأنجيلا باسيت - Black Panther: Wakanda Forever
هونغ تشاو - The Whale
كيري كوندون - The Banshees of Inisherin
دوللي دي ليون - Triangle of Sadness
جيمي لي كورتيس - Everything Everywhere All At Once
كاري موليجان - She Said
أفضل ممثل مساعدبريندان جليسونتي - The Banshees of Inisherin
باري كوجان - The Banshees of Inisherin
KE HUY QUAN - Everything Everywhere All At Once
إيدي ريدماين - The Good Nurse
ألبريت شوش - All Quiet on the Western Front
مايكل وارد - Empire of Light