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داريل ماكورماك وجستن هورويتز وجيمي لي كرتيس في حفل الـ BAFTA

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القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور النجوم جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.

 

 

وتأتي أبرز الترشيحات بقائمة الـ BAFTA لـ عام 2023 كالتالي


أفضل فيلم

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT THE BANSHEES OF INISHERIN

 

ELVIS

 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

 

TÁR


أفضل مخرجإدوارد بيرجر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

 

مارتن ماكدونا - THE BANSHEES OF INISHERIN

 

بارك تشان ووك - DECISION TO LEAVE

 

دانيال كوان ، دانيال شاينرت - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

 

تود فيلد - TÁR

 

جينا برنس-بيثوود - THE WOMAN KING

أفضل ممثلةكيت بلانشيت - TÁR

 

فيولا ديفيس - THE WOMAN KING

 

دانييل ديادويلر - Till

 

آنا دي أرماس - Blonde

 

إيما تومسون - Good Luck to You, Leo Grande

 

ميشيل يوه - Everything Everywhere All At Once


أفضل ممثلأوستن بتلر - Elvis

 

كولين فاريل - The Banshees of Inisherin

 

فريزر بريندان  - The Whale

 

داريل مكورماك - Good Luck to You, Leo Grande

 

بول مسكال - Aftersun

 

بيل نيجي - Living

 

أفضل ممثلة مساعدةأنجيلا باسيت - Black Panther: Wakanda Forever

 

هونغ تشاو - The Whale

 

كيري كوندون - The Banshees of Inisherin

 

دوللي دي ليون - Triangle of Sadness

 

جيمي لي كورتيس  -  Everything Everywhere All At Once

 

كاري موليجان  - She Said


أفضل ممثل مساعدبريندان جليسونتي - The Banshees of Inisherin

 

باري كوجان - The Banshees of Inisherin

 

KE HUY QUAN - Everything Everywhere All At Once

 

إيدي ريدماين - The Good Nurse

 

ألبريت شوش - All Quiet on the Western Front

 

مايكل وارد - Empire of Light

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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