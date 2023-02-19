حمزة نمرة| التفاصيل الكاملة لحفل المنارة

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة شتوية مميزة، يلتقي الفنان حمزة نمرة جمهوره بحفل غنائي جديد على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة.

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ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 24 فبراير، وتراوحت أسعار التذاكر بين 700 - 2000 جنيه.

أسعار تذاكر حمزة نمرة على مسرح المنارة:

تراوحت أسعار التذاكر بين 700 - 200 جنيه مصري، وتم بيعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ حمزة من خلال ألبوم "نمرة لاونج"، الذي طرحه في آواخر 2022، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

غلاف موسيقي جديد لحمزة نمرة في"حمزة لاونج":

أعاد نمرة تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفني، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي على طريقة التخت

الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءًا من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل : ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها ضم الألبوم 8 أغاني وكليبات مصورة بالـ أنيميشن"، وهم"فاضي شوية، داري ياقلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش"